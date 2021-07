Di-Meh + Jäde Rocher de Palmer, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Cenon.

Di-Meh + Jäde

Rocher de Palmer, le samedi 2 octobre à 20:30

Dix ans que le rappeur Di-Meh sort un projet tous les ans le… 10 mai. Aujourd’hui il dévoile sur scène son premier album. Skateur devenu rappeur, Di-Meh a grandi entre le Maroc et la Suisse. Après quelques années au sein du collectif genevois 13 Sarkastick, il fait la rencontre déterminante du Parisien Népal et leur collaboration sur le titre Fu Gee La propulse Di-Meh au sommet du rap francophone. Compagnon de route, ensuite, de Makala et Slimka dans l’Xtrem Tour, il continue sur sa lancée, enchaîne les projets, reçoit le titre de « révélation de l’année 2019 » par le magazine Les Inrocks, élargit son spectre musical, travaille de façon acharnée. Son premier album, Mektoub, parle de nostalgie, du quotidien et des connexions qui se nouent dans notre monde, finalement si petit. Déjà passé par le Rocher en 2018, Di-Meh revient en octobre 2021 et partage l’affiche avec Jäde, chanteuse au R’n’B élégant, voix délicate, limite ingénue, embarquée dans des mélodies entêtantes sur des prods trap, indie ou afro. Son deuxième EP, Romance, décrit la perte d’une certaine innocence, entre prises de décisions et prises de tête pour tenter d’y voir plus clair dans le champ vertigineux du dialogue amoureux.

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Une soirée, deux artistes pour l’ambiancer : le rappeur Di-Meh et la chanteuse de R’n’B Jäde !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00