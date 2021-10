Yzeron Yzeron 69510, Yzeron Dézingage Yzeron Yzeron Catégories d’évènement: 69510

Yzeron

Dézingage Yzeron, 23 octobre 2021, Yzeron. Dézingage 2021-10-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-23 Salle des fêtes Route de la rivière

Yzeron 69510 Yzeron Un plombier au franc-parler débarque dans un appartement où il n’était pas attendu… Un soldat américain, arraché d’un coup à sa terre natale pour libérer la France dont il ignorait tout jusque-là, subit avec naïveté le débarquement… bibliotheque@yzeron.com +33 4 78 81 07 66 http://bibliotheque-yzeron.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: 69510, Yzeron Autres Lieu Yzeron Adresse Salle des fêtes Route de la rivière Ville Yzeron lieuville 45.70819#4.58768