L'exposition de José Correa Une vie d'aquarelle est sur le point de fermer ses portes. A cette occasion un dévernissage est organisé lundi 23 mai à 18h30. L'artiste, José Correa en plus de son exposition vous propose de découvrir une série d'aquarelles réalisée dans le musée représentant des visiteurs en découverte de ses œuvres.

