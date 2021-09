DEVENIR CHARPENTE La Maréchalerie,Centre d’art contemporain, 29 septembre 2021, Versailles.

DEVENIR CHARPENTE

La Maréchalerie, Centre d’art contemporain, le mercredi 29 septembre à 14:00

La Maréchalerie – centre d’art contemporain est heureuse d’inviter les enseignants du premier et second degré à une visite de présentation de la nouvelle exposition de la rentrée : Devenir charpente, un projet du Collectif CLARA. Le travail sur l’installation et le déplacement d’objets déjà existants est central dans la démarche de CLARA. A La Maréchalerie, ce collectif composé de quatre artistes aux recherches personnelles distinctes, introduit une nouvelle architecture inspirée de la charpente originale du centre d’art. Entre architecture, construction, installation et performance, cette exposition permet la rencontre de plusieurs savoir-faire, matériaux et récits.

Sur inscription à lamarechalerie@versailles.archi.fr et sur présentation du Pass sanitaire

Visite de la nouvelle exposition à La Maréchalerie à destination des enseignants scolaires

La Maréchalerie,Centre d’art contemporain 5, Avenue de Sceaux, BP674//78006 Versailles Cedex Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T15:00:00