Deux Rien Teaser ! théâtre gestuel 2021-12-11 – 2021-12-11 Petit théâtre ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées EUR 12 Spectacle tout public / Durée 50 Minutes

Tarif 12 E Adulte/ 6 E enfant – 12 ans

Réservation: champdexpression@gmail.com ou 06 13 81 73 58

dans le cadre des “Rendez-vous en Famille 2021/2022”

Avec le soutien de la région Occitanie , et de la Commune d’Argelès-Gazost Ce spectacle a reçu le 1er prix de danse chorégraphique contemporaine, le prix du public, le prix «Entrez dans la danse», et le prix de la Bergerie de Soffin au concours de danse Chorégraphique «Les Synodales 2016» et a reçu le 1er prix de Riconoscimento alla Scrittura coreografica du Cor-toindanza festival 2017 ( Italie). champdexpression@gmail.com https://www.festival-champs-d-expression.com/ Spectacle tout public / Durée 50 Minutes

Avec le soutien de la région Occitanie , et de la Commune d'Argelès-Gazost

