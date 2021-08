Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise Destination congo ! Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

La médiathèque s'envole cette année pour un nouveau voyage exceptionnel, destination : Congo ! Au programme, des animations pour tous les goûts : des contes,des dégustations, de la danse, de la musique, des lectures, des jeux, un atelier de création de masques et un autre de création de BD… mais aussi une démonstration ébouriffante de sculpture capillaire, et une diatance pour découvrir l'art de la sapologie ! Certaines activités sont accessibles sur réservation au 03 44 66 60 44 Entrée libre De 11h à 22h

contact@nogentsuroise.fr +33 3 44 66 60 44 http://www.nogentsuroise.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-17

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Ville Nogent-sur-Oise lieuville 49.27347#2.46829