_Samedi / Médiathèque Alain-Gérard_ _Dimanche / Maison du Patrimoine 10h-13h et 15h-18h_ Dessinez la Ville est un projet artistique participatif élaboré par la Maison du patrimoine et la médiathèque Alain Gérard en compagnie de l’artiste Emma Burr et de l’écrivain Joël Kerouanton. Pendant plusieurs mois, les deux artistes sont accompagnés par les habitants dans leur découverte de la ville, tant dans le centre ancien que dans les quartiers ou les zones rurales. Une seule question : « Quel endroit de la ville aimeriez-vous voir dessiné ? Passez commande ! ». Les Quimpérois rencontrent les artistes autour d’un plan et leur indiquent les lieux propices à une création graphique ou littéraire. L’objectif ? Apporter un regard nouveau sur la ville par le biais du dessin et de l’écriture. Ce projet donnera lieu à de multiples sorties-croquis, rencontres, échanges et trouvera sa conclusion dans une exposition présentée à la médiathèque Alain-Gérard au printemps 2022.

