Besançon Doubs Besançon Cette exposition, s’appuie sur les dessins de l’abbé Jean Garneret pour regarder d’un œil nouveau les fermes comtoises. Elles constituent notre paysage, notre patrimoine commun et y créer de nouveaux usages.

Visite guidée gratuite, à la Maison de l’habitat au Fort Griffon (Entrée D), le vendredi 25 juin à 16 h et à 17 h

Pour participer aux visites, contactez Etienne Chauvin : e.chauvin@caue25.org ou 03 81 82 71 16

