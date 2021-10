Castries Parc du Château de Castries,avenue de la Gare Castries, Hérault Dessiner ensemble l’architecture Parc du Château de Castries,avenue de la Gare Castries Catégories d’évènement: Castries

Parc du Château de Castries, avenue de la Gare, le dimanche 17 octobre à 14:00

Le dessin est un plaisir ou un moyen de représentation très proche du ressenti, qui aiguise le regard et permet d’établir une relation active et privilégiée avec l’architecture. Participez à une séance encadrée de dessin in situ. Travail sur la représentation des bâtiments et des espaces, de portions de façades, de détails d’architecture … **Pour le matériel, venir avec un carton rigide de format A3 (ça peut être un carton à dessin ou une planche de contreplaqué), des pinces (à linge ou métallique) du papier au moins format A4 que nous pincerons à notre plateau A3. Crayon et/ou stylo encre ou feutre plutôt pointe très fine, ou stylo bille.** Places limitées. Débutants acceptés.

Entrée libre sur inscription

