Design culinaire “Entre Alpilles, Crau et Camargue” Ancien couvent Saint-Césaire, 23 septembre 2021, Arles.

Design culinaire “Entre Alpilles, Crau et Camargue”

Ancien couvent Saint-Césaire, le jeudi 23 septembre à 18:00

Cette exposition éphémère est organisée par le PETR du Pays d’Arles et « Entre Alpilles, Crau et Camargue », un collectif de signes officiels de qualité pour valoriser les produits du terroir labellisés IGP, AOP et Label Rouge (les Huiles et Olives AOP de la Vallée des Baux-de-Provence, les vins AOP des Baux-de-Provence, l’agneau de Sisteron IGP, le Foin de Crau AOP, le Riz de Camargue IGP, le Taureau de Camargue AOP, et d’autres à venir). Ces produits traduisent le savoir-faire et l’engagement de plus de 1800 producteurs. **Cette exposition se déroule dans le cadre de la France Design Week, événement design incontournable de la rentrée !** La France Design Week a pour objectif de promouvoir le design et les expertises de ses designers auprès des professionnels et de sensibiliser le grand public à sa pratique, en mettant à l’honneur tous les champs du design. **Du 7 au 24 septembre 2021, participez à France Design Week Arles-Nîmes-Avignon !** Le Pôle Culture & Patrimoines vous présente le programme du territoire Arles-Nîmes-Avignon avec une vingtaine d’événements – expositions, conférences, visites de studios de design, portes ouvertes d’écoles, workshops, etc. – à retrouver du 7 au 24 septembre ! Une rentrée innovante, créative, dynamique et festive démontrant la volonté de tous les participants de co-construire une dynamique de territoire autour du design français et de le promouvoir. **Les événements France Design Week s’adressent à tous !** Programme complet : [[https://fdw-ana.fr](https://fdw-ana.fr)](https://fdw-ana.fr)

Sur inscription, jauge limitée

Installation de design culinaire inspirée par les produits du Pays d’Arles. Rosa Pilpel propose un voyage sensoriel entre Alpilles, Crau et Camargue

Ancien couvent Saint-Césaire Impasse de Mourgues 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T18:00:00 2021-09-23T20:00:00