Muchedent Seine-Maritime Muchedent Sur le cours d’eau de la Varenne, vous découvrez la richesse environnementale de ce milieu d’eau douce à bord d’un canoë. Votre accompagnateur Guillaume vous sensibilisera aux différentes espèces végétales et animales de cet espace naturel protégé le temps de cette balade de 4km. Pour le retour, changement d’activité ! Enfourchez un vélo et comptez une petite vingtaine de minutes avant de retrouver votre point de départ, ce qui vous laisse le temps d’apprécier le paysage… A partir de 7 ans – Durée : 1h20

Réservation obligatoire par téléphone

Sur le cours d'eau de la Varenne, vous découvrez la richesse environnementale de ce milieu d'eau douce à bord d'un canoë. Votre accompagnateur Guillaume vous sensibilisera aux différentes espèces végétales et animales de cet espace naturel protégé le temps de cette balade de 4km. Pour le retour, changement d'activité ! Enfourchez un vélo et comptez une petite vingtaine de minutes avant de retrouver votre point de départ, ce qui vous laisse le temps d'apprécier le paysage… A partir de 7 ans – Durée : 1h20

Réservation obligatoire par téléphone

Tarif : 19€ par pers.

info@revedebisons.com +33 2 35 04 15 04 https://www.revedebisons.com/

Parc Canadien 24 route de Dieppe Muchedent

