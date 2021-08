DES VIES SAUVAGES Ferme de Bel Ebat, 2 décembre 2021, GUYANCOURT.

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Ferme de Bel Ebat

Maxime a 28 ans. Un jour, elle le rencontre. Il est si beau. Si envoutant. Ils tombent aussitôt amoureux. Mais insensiblement, le vertige laisse place au désir de possession… Les insultes et les coups s’immiscent. Un mensonge est découvert et tout bascule. Un spectacle sur les violences invisibles de la civilisation contemporaine. Qu’elles aient été tuées, malmenées, insultées, violées ou battues, les femmes qui ont été confrontées aux violences décrivent souvent le sentiment d’une brisure et d’une dépossession de soi. C’est ce processus de lente dépersonnalisation que Des vies sauvages interroge avec acuité et finesse, sans fermer la porte à l’espoir. À l’issue de la représentation le public est invité à participer à un temps d’échange en présence de l’équipe artistique et de militants d’Amnesty Internationale – Groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines En partenariat avec Amnesty International – groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines Séance scolaire : vendredi 3 décembre à 14h15 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



