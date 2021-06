Des vacances de pleine nature ! Association la Maraude, 16 août 2021-16 août 2021, Arrout.

Des vacances de pleine nature !

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Association la Maraude

**1. La vie quotidienne et collective** —————————————- Nous avons la volonté que chaque enfant re-découvre une vie collective de qualité, afin que celui-ci s’y épanouisse et s’y sente en confiance, soit pleinement respecté dans son individualité. Nous mettons en place une vie collective où l’écoute des autres est permise, où la liberté de l’un commence avec celle de l’autre, où l’autre n’est pas présenté comme un danger. Nous proposons des temps de faire ensemble pour se rencontrer et vivre ensemble, où se vit la solidarité comme le dépassement de soi. Cela à travers : un cadre clair, des règles de vie élaborées avec les enfants, des rituels quotidiens pour donner des repères aux enfants le partage des espaces de vie et d’activité, la mise en place d’espaces de parole (expression et décision) des méthodes de gestion de conflit, la mise en place de projets communs (fabriquer une cabane, créer un spectacle, …) la mise en place d’un fil rouge l’animation de temps de célébration du groupe : le temps fort (chants, jeux, spectacles, …). _«Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début d’une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs. (…) Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère.» Ariane MNOUCHKINE_ ### Une journée ordinaire à la Maraude Voici une présentation générale d’une journée type comme une journée : de vacances, de responsabilisation, de coopération, de vivre ensemble, de prise en compte de l’individu (besoins, rythme et envies), qui aide à se repérer dans les lieux et dans le temps. **À quoi ça sert ??** Une journée type vise à lier le groupe autour de temps collectifs ainsi qu’à permettre à chaque enfant de trouver sa place, dans la prise en charge attentionnée du quotidien, dans le choix possible des temps d’activité. Les moyens sont détaillés plus loin. ### Le Fil rouge et le temps fort **À quoi ça sert ??** Vivre une aventure collective inédite, découvrir et transmettre des valeurs, porter des activités en direction d’un temps fort, globaliser des activités et les relier entre elles, donner aux enfants un espace où l’imaginaire à sa place et où on peut jouer avec, célébrer, valoriser, partager, transmettre, rendre les enfants acteurs. ### Un séjour inclusif Pour un groupe de 24 enfants, il ya une équipe de 6 animateurs et animatrices : dont une animatrice référente pour les enfants demandant un accompagnement plus important, et une animatrice qui propose quotidennement des ateliers en tout petit groupe (les ateliers techniques, cf. plus loin) Des séjours nature, avec une multiplicité d’activités et une tranche d’âge large (6.12 ans) pour travailler le vivre ensemble, les relations de solidarité, les grands et les petits jeux. Il s’agit de notre projet historique, depuis plus de 30 ans, les enfants sont hébergés en pleine nature et dorment dans des cabanes de bois ! **2. Un séjour de pleine nature !** ———————————— **À la découverte de milieux naturels, et questionner le monde du vivant, à la découverte d’un mode de vie respectueux de l’environnement** _« C’est dehors, dans le jardin, les prés et les bois, le bord de mer ou la montagne, dans ce contact plein avec le réel que l’enfant construit une part considérable de son rapport à son corps, à ses sens, à son intelligence, à la vie et aux autres. C’est ainsi qu’il développe au mieux la totalité de son être.»_ Louis ESPINASSOUS Nous voulons : permettre à chaque enfant de partir, de découvrir un autre milieu, permettre à chaque enfant de découvrir une autre manière de vivre, permettre à chaque enfant de construire sa notion du temps et de l’espace (saisonnalité, temps social du séjour, espace géographique) permettre à chaque enfant de vivre des temps de découvertes en pleine nature dans le piémont pyrénéen, de se saisir de la richesse et la diversité du milieu, permettre à chaque enfant de vivre un séjour sans écran, sans voiture, participer à construire les hommes et les femmes de demain, les citoyens et citoyennes, en lien avec l’environnement. **La Maraude a une démarche globale de sensibilisation au respect de l’environnement.** Chaque enfant est ainsi amené à consommer, fabriquer et produire autrement, de manière raisonnée et respectueuse. Et à en prendre conscience. Cela grâce à : aux fils rouges créés par les équipes d’animation, aux activités de pleine nature aux déplacements à pied, l’implication des enfants quant au tri des déchets des activités et des repas, à l’utilisation de matériel de récupération, à la fabrication de papier recyclé, à des ateliers cuisine, de fabrication du pain des ateliers de confection de tisanes, confitures et sirops à des ateliers autour du poulailler A la Maraude, chaque enfant est invité à partir en voyage à travers la nature, à vivre en son sein, à s’en émerveiller, à l’observer, à la questionner, à prendre conscience de sa richesse comme de son fragile équilibre, de sa complexité, à créer à partir d’elle, … ### Les bivouacs Trois jours et deux nuits d’aventure en demi-groupe avec deux adultes au petit refuge à 800 mètres du village, bergerie restaurée, avec ses cabanes, son coin feu, son lavoir et bien sur sa rivière ! **À quoi ça sert ??** Découvrir, s ‘essayer à vivre autrement, petit groupe, autonomie, vivre en pleine nature ### Les Balades et activités nature Elles se déroulent selon la météo, en demi-journée, ou en journée complète. **À quoi ça sert ??** Découvrir et explorer l’environnement et les villages aux alentours, se dépasser et être valorisé, fédérer le groupe, avoir une approche sensitive de la nature: observer, toucher, sentir…jouer !, s’inspirer de la nature pour créer. **Les moyens** Répertoire d’ateliers natures, cartographie des balades, matériel nature, ### Les ateliers techniques Qu’ils soient portés par toute l’équipe d’animation, ou spécifique à une animatrice au mois d’août, voici des propositions d’ateliers techniques, qui seront quotidiens : observation de la mare à la découverte des poules, et des canards faire du papier recyclé, créations plastiques et artistiques, confection des gouters, petit artisanat (tisane, confiture, sirop, …), … **À quoi ça sert ??** développer des apprentissages techniques à valoriser la notion de production porter la monnaie locale (le flou) et ses valeurs de coopération, redistribution expérimenter une société (une hétérotopie) ### Les repas au coin du feu **À quoi ça sert ??** Manger autrement, faire ensemble : participation de chacun pour un moment collectif, autonomie : faire à manger, faire le feu, ranger. ### Les Chèvres **À quoi ça sert ??** Découvrir les chèvres, rencontrer un agriculteur, assister à la traite **Les moyens & La temporalité** En accord avec le chevrier, 2/fois par semaine un petit groupe et 1 animateur en fin d’après midi ### Le Marché D’Engomer A proximité de la Maraude, 3 km à pied, a lieu un petit marché de producteurs locaux, pratiquant une agriculture biologique ou raisonnée. Nous emmenons les enfants y dépenser leur argent de poche, Tous les dimanches matins **À quoi ça sert ??** découvrir des producteurs locaux, assister aux évènements, aller faire ses courses à pied, trouver le goût d’une autre forme de consommation. **3. Des vacances pour créer, jouer, lire et écrire** —————————————————— ### Les activités et jeux de création L’équipe d’animation aura à coeur de permettre et de valoriser l’expression créative des enfants, qu’elle soit spontanée, l’expression d’un instant, ou plus construite, en vue d’un partage collectif. Grâce à des lieux adaptés et la richesse du matériel disponible, en fonction des savoir-faire des animateurs et animatrices, en fonction des envies des enfants, des ateliers créatifs seront mis en place : ateliers plastiques, chants, jeux d’expression corporelles et théâtrales, jeux d’écriture et de poésie, … les possibles sont infinis ! Nous voulons : permettre à chaque enfant d’exprimer sa créativité et sa sensibilité en toute confiance permettre à chaque enfant de rêver, de développer son imaginaire permettre à chaque enfant de découvrir la richesse des expressions artistiques permettre à chaque enfant de s’essayer à de nouvelles pratiques permettre à chaque enfant de se confronter à l’altérité et la différence, d’être un spectateur bienveillant. ### La place du langage oral et écrit À la Maraude, nous donnons une vraie place au langage oral, et écrit. À travers l’écoute des histoires du soir, l’expression orale lors des conseils d’enfants, la découverte de nouveaux mots liés notamment au milieu naturel, la mise à disposition de livres et bande-dessinée adaptés, l’organisation d’atelier d’écriture de lettres et cartes postales, nous permettons à chaque enfant de rester en lien avec la langue française. ### La place du jeu Il est inutile de rappeler que le jeu est le propre de l’enfant, d’autant plus en vacances ! À la Maraude, nous accordons une grande place au jeu dans toutes ses formes : jeux libres, jeux collectifs, jeux coopératifs, jeux de société, jeux chantés, jeux d’expression, jeux de pleine nature, … Les équipes adoptent plusieurs postures en fonction de la journée : donner à jouer, jouer avec, laisser jouer, … Et si le jeu est gratuit dans son intention et son essence, ne nous inquiétons pas, les enfants apprennent, avec ou sans nous !

525 euros les 7 jours

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Association la Maraude 09800 arrout Arrout Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T16:00:00