Des monuments du cinéma La Sauve, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, La Sauve.

Projection en plein-air du film Down by law ( J.Jarmusch 1986, 1h45 ) dans le parc de l’abbaye. En partenariat avec la Communauté de commune Convergence Garonne, la Ville de Cadillac-sur-Garonne et le Ciné Lux.

+33 5 56 23 01 55

Abbaye de la Sauve-Majeure

