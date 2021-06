Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Des lectures pour l’été La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Des lectures pour l’été La Bibli, 12 juin 2021-12 juin 2021, Joinville-le-Pont. Des lectures pour l’été

La Bibli, le samedi 12 juin à 14:30

Vous préparez vos vacances et vous vous demandez quels livres emporter. Heureusement, vos bibliothécaires vous ont préparé une sélection de coups de cœur pour passer un bel été ! Public adulte – Inscription par téléphone au 01 49 76 60 32 ou par e-mail à : [bibli@joinvillelepont.fr](mailto:bibli@joinvillelepont.fr)

Entrée sur inscription

Vos bibliothécaires vous propose une sélection de livres pour cet été ! La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Bibli Adresse 23 rue de Paris 94340 Ville Joinville-le-Pont lieuville La Bibli Joinville-le-Pont