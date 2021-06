Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe DES HISTOIRES À TOUCHER [PARTIR EN LIVRE 2021] Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

DES HISTOIRES À TOUCHER [PARTIR EN LIVRE 2021] Le Mans, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Mans. DES HISTOIRES À TOUCHER [PARTIR EN LIVRE 2021] 2021-07-07 – 2021-07-07 Maison de quartier des Bruyères 1 Rue de la Forêt

Le Mans Sarthe Des lectures pour découvrir un espace multi sensoriel spécialement conçu pour les tout-petits. Des Histoires à toucher [Partir en Livre 2021] +33 2 43 72 15 67 Des Histoires à toucher [Partir en Livre 2021] Des lectures pour découvrir un espace multi sensoriel spécialement conçu pour les tout-petits.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Maison de quartier des Bruyères 1 Rue de la Forêt Ville Le Mans lieuville 47.97837#0.23119