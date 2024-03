Des disques et des vinyles par milliers Salle événementielle de Pratgraussals Albi, samedi 30 mars 2024.

Des disques et des vinyles par milliers La traditionnelle bourse aux disques vinyles et CD organisée par l’association « Missing key » fait son retour ! 30 et 31 mars Salle événementielle de Pratgraussals Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Durant deux jours, les visiteurs et amoureux des sillons pourront chiner auprès de collectionneurs et de disquaires 45 et 33 tours. Musiques françaises, jazz, blues, rock, punk, electro : au total, ce sont environ 15 000 disques qui seront proposés au public par près de trente exposants de toute la France.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

disques salon