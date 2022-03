Des dimanches artistiques – Un dimanche avec l’école d’art et du beauvaisis Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Des dimanches artistiques – Un dimanche avec l’école d’art et du beauvaisis Beauvais, 29 mai 2022, Beauvais. Des dimanches artistiques – Un dimanche avec l’école d’art et du beauvaisis Beauvais

2022-05-29 – 2022-05-29

Beauvais Oise Le temps d’un après-midi, revisitez la maladrerie et son jardin accompagné d’un professeur de l’école d’art. Cet atelier métamorphosera votre regard sur ce lieu imprégné de mythes, de rêves et de poésie.

3H. Gratuit sur réservation. Le temps d’un après-midi, revisitez la maladrerie et son jardin accompagné d’un professeur de l’école d’art. Cet atelier métamorphosera votre regard sur ce lieu imprégné de mythes, de rêves et de poésie.

3H. Gratuit sur réservation. maladrerie@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 62 Le temps d’un après-midi, revisitez la maladrerie et son jardin accompagné d’un professeur de l’école d’art. Cet atelier métamorphosera votre regard sur ce lieu imprégné de mythes, de rêves et de poésie.

3H. Gratuit sur réservation. Visit beauvais

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Des dimanches artistiques – Un dimanche avec l’école d’art et du beauvaisis Beauvais 2022-05-29 was last modified: by Des dimanches artistiques – Un dimanche avec l’école d’art et du beauvaisis Beauvais Beauvais 29 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise