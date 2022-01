Des courts en bas des tours Médiathèque Grand M, 29 janvier 2021, Toulouse.

Des courts en bas des tours

Médiathèque Grand M, le vendredi 29 janvier 2021 à 17:30

[PROJECTIONS EN LIGNE] Le festival « Des courts en bas des tours » se réinvente et se tiendra en ligne. ➡ https://www.descourtsenbasdestours.com/ 1ère édition du Festival Des courts en bas des tours porté par l’association D.E.F.I. Production, en partenariat avec la Médiathèque Grand M. Au programme : projections de courts-métrages de fiction et documentaires, rencontres professionnelles, plateau télé et autres surprises cinématographiques ! Pour cette soirée d’ouverture, projection dès 18h de 3 courts-métrages, soutenus par la Région Occitanie. La Mère (Tous ceux qui errent) Juliette Di Scala et Nourdine Bara | Motifs d’Évasion Films | 2019 | 11 min (“lettre” filmée), d’après une nouvelle du recueil Tous ceux qui errent de N. Bara. Un fils accueille sa mère venue d’Algérie pour vivre avec lui. Une femme autrefois forte et rassurante pour le petit garçon qu’il était. Aujourd’hui, en France, les rôles s’inversent et le fils s’interpose entre elle et ce monde qui avance et bouscule… Punch it Olivier Perrier | Airnzoom Films | 2018 | 20 min (fantastique) Tom se balade en skate et pénètre en plein hiver dans une fête foraine fermée au public. Il frappe dans un punching-ball et bascule dans un autre monde… La Boîte Marie-Pierre Hauwelle | Xbo Films | 2019 | 11 min (animation) Quoi de plus banal que de recevoir un colis par la poste ? Et si ça ne l’était pas tant que cela finalement ? « Et si. » Malheureux mots qui entraînent chez Chloé d’improbables hypothèses enchaînant en cascade des réactions plus irrationnelles et farfelues les unes que les autres !

[PROJECTIONS EN LIGNE] Le festival « Des courts en bas des tours » se réinvente et se tiendra en ligne. ➡ https://www.descourtsenbasdestours.com/ 1ère édition du Festival Des courts en bas des tour

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-29T17:30:00 2021-01-29T19:30:00