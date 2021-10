DES CARAVELLES ET DES BATAILLES – LE CARGO Segré-en-Anjou Bleu, 26 novembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

DES CARAVELLES ET DES BATAILLES – LE CARGO 2021-11-26 – 2021-11-26 Place du port Le Cargo

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Un lieu a priori banal peut-il devenir le plus bel endroit du monde ? Serait-il possible, sans se détourner de l’horreur, de ménager une tendresse ?

Quelque part en Europe, aujourd’hui.

Un nouveau venu rejoint une communauté qui évolue librement dans un lieu à l’écart de l’agitation du monde. Ce lieu “hors monde” se dévoile progressivement à travers les yeux de ce nouveau personnage, et agit comme une énigme. On découvre alors la sensibilité des résidents, l’étonnante joie de leurs activités et le vertige de leurs préoccupations. Un nouveau rapport au temps ainsi qu’une délicatesse de rapports humains s’établissent, et le plateau révèle gaiement l’improbable d’une communauté à l’abri du délire dans lequel nous sommes pris tous les jours. C’est à cet endroit, pourtant, que le Monde se rappelle sans cesse à eux.

Durée : 1h40

Tout public, à partir de 16 ans

culture@segreenanjoubleu.fr +33 2 41 92 31 89 https://le-cargo-segre.fr/

