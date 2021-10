Bègles Bibliothèque Municipale Bègles, Gironde Des books et du buzz Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Des books et du buzz Bibliothèque Municipale, 4 décembre 2021, Bègles. Des books et du buzz

Bibliothèque Municipale, le samedi 4 décembre à 10:30 Le club des 8/12 ans. Bavardages, bonne humeur et speedbooking Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Ville Bègles lieuville Bibliothèque Municipale Bègles