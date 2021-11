Grane Grane Drôme, Grane Des ateliers pour petits et grands Grane Grane Catégories d’évènement: Drôme

Grane

Des ateliers pour petits et grands Grane, 28 novembre 2021, Grane.

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 16:00:00 16:00:00

Grane Drôme L’esprit de “récup” !!! Faire avec trois fois rien des petits cadeaux et des décorations pour les adultes mais aussi pour les tout petits (nous en reparlerons la semaine prochaine. Et pour des histoires … de Noël bien sûr !!! Montée des écoles Médiathèque Grâne Grane

