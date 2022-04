Dernière Séance au musée Joseph-Denais Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Rencontre avec Richard Rak Pour le dernier jour d'ouverture du musée de l'année, venez rencontrer l'artiste Richard Rak pour une visite commentée de son exposition Anatomie d'un pas perdu. Visite et entrée du musée gratuite.

