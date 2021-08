Bar-le-Duc Espace Saint-Louis Bar-le-Duc, Meuse Dernier week-end pour découvrir l’exposition « Ipoustéguy monumental » Espace Saint-Louis Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### Le département de la Meuse vous propose de découvrir l’œuvre monumentale d’Ipoustéguy grâce à cette exposition débutée lors de la « Saison Ipoustéguy Centenaire 2020 ». « Du Christ à Mac Gee », première œuvre monumentale qu’Ipoustéguy réalise, en 1950 (il y a 30 ans), à « L’Âge de la résolution », fondu en 1999, quinze grands formats retracent le parcours de l’un des plus grands sculpteurs français du XXe siècle. Certaines d’entre elles sont fameuses, telle « La Terre », exposée à la Documenta de Kassel en 1964, ou Val de Grâce, commandée par le ministère de la Défense en 1977. Nombre d’autres demeurent méconnues. Découvrez l’hyperréalisme de « La Naissance » (1968), l’érotisme de « Maison » (1976) ou l’expressionnisme de « Scène de la vie moderne »(1976). Épatantes également : dix grandes peintures (1966-1968) évoquent l’anatomie, la vie, la mort. Commissaire : François Monnin.

Gratuit. Entrée libre.

Le département de la Meuse vous propose de découvrir l'œuvre monumentale d'Ipoustéguy grâce à cette exposition débutée lors de la Saison Ipoustéguy Centenaire 2020.

