Montpellier DDSP 34 Hérault, Montpellier Déplacement dans l’Hérault. DDSP 34 Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Déplacement dans l’Hérault. DDSP 34, 29 novembre 2021, Montpellier. Déplacement dans l’Hérault.

DDSP 34, le lundi 29 novembre à 09:00 Déplacement à la Direction Départementale de Sécurité Publique de l’Hérault (34). DDSP 34 206 Rue du Comté de Melgueil, 34000 Montpellier, Montpellier Prés d’Arènes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu DDSP 34 Adresse 206 Rue du Comté de Melgueil, 34000 Montpellier, Ville Montpellier lieuville DDSP 34 Montpellier