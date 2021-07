Rodez Maison des Compagnons du Devoir Aveyron, Rodez Démonstration et atelier « Découverte des métiers manuels, avec les Compagnons » Maison des Compagnons du Devoir Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Venez découvrir et vous essayer aux métiers proposés par la Maison des Compagnons de Rodez : charpentier, menuisier, ébéniste, couvreur, mécanicien, plombier, tailleur de pierre… Présentation et initiation aux métiers des Compagnons. Maison des Compagnons du Devoir 6 impasse Cambon, 12000 Rodez Rodez Les Ondes Aveyron

