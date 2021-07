Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Démonstration du filage de la laine Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Retrouvez Claire Cardron pour une démonstration du filage de la

laine, au rouet, au fuseau. Nous en apprendrons plus sur les

valorisations de la laine et découvrirons les différentes étapes

qui nous amènent du mouton au pull (tri, lavage, écharpillage,

cardage, filage…).

Le café sera ouvert pour l’occasion, venez profiter de notre

tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93

