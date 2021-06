Villars Musée Jean-Marie Somet Loire, Villars Démonstration de lampes de mine Musée Jean-Marie Somet Villars Catégories d’évènement: Loire

Villars

Démonstration de lampes de mine Musée Jean-Marie Somet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villars.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jean-Marie Somet

Fernand Fraisse a travaillé à la mine, au Puits Couriot à Saint-Etienne, dès l’âge de 17 ans, jusqu’à la fermeture de celui-ci. Il expliquera le métier de mineur et fera une démonstration de lampes de mine (lampe à flammes). N’hésitez pas à lui poser des questions sur son expérience au fond, il se fera un plaisir d’y répondre.

Entrée libre. Démonstration à 15h dans la cour arrière du musée. Durée : 1h à 1h30.

Fernand Fraisse, ancien mineur, proposera une démonstration de lampes de mine, des premières lampes à flammes utilisées jusqu’aux plus récentes. Musée Jean-Marie Somet 1 rue du puits Gallois 42390 Villars Villars La Côte Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Villars Autres Lieu Musée Jean-Marie Somet Adresse 1 rue du puits Gallois 42390 Villars Ville Villars lieuville Musée Jean-Marie Somet Villars