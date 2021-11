Saint-Philbert-des-Champs Saint-Philbert-des-Champs Calvados, Saint-Philbert-des-Champs Démonstration de cuisine – 3 différentes façons de cuisiner la coquille Saint-Jacques Saint-Philbert-des-Champs Saint-Philbert-des-Champs Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Philbert-des-Champs

Démonstration de cuisine – 3 différentes façons de cuisiner la coquille Saint-Jacques Saint-Philbert-des-Champs, 3 décembre 2021, Saint-Philbert-des-Champs. Démonstration de cuisine – 3 différentes façons de cuisiner la coquille Saint-Jacques La Maison du Chef Normand 28 lieu dit la forge Saint-Philbert-des-Champs

2021-12-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-03 20:30:00 20:30:00 La Maison du Chef Normand 28 lieu dit la forge

Saint-Philbert-des-Champs Calvados Saint-Philbert-des-Champs Elisabeth Tirel, membre de la confrérie des disciples d'Auguste Escoffier vous montrera comment cuisiner cette gourmandise de fin d'année. lamaisonduchefnormand@orange.fr +33 2 31 64 86 10 https://www.lamaisonduchefnormand.fr/acces-contact-cours-cuisine-maison-chef-normand/ La Maison du Chef Normand 28 lieu dit la forge Saint-Philbert-des-Champs

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Philbert-des-Champs Autres Lieu Saint-Philbert-des-Champs Adresse La Maison du Chef Normand 28 lieu dit la forge Ville Saint-Philbert-des-Champs lieuville La Maison du Chef Normand 28 lieu dit la forge Saint-Philbert-des-Champs