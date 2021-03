DEMBÉLÉ La Batterie, 26 mai 2021-26 mai 2021, GUYANCOURT.

DEMBÉLÉ

La Batterie, le mercredi 26 mai à 20:30

Un voyage au cœur de l’Afrique de l’Ouest qui révèle au public des musiques traditionnelles d’une incroyable beauté.

Né de la rencontre des frères Dembélé, Dramane (chant, flûte peule, n’goni), Sékou (chant, percussions, Souleymane (chant, kora) et de Jérôme Jouannic (batterie) ; le Dembélé Band fait fusionner les influences et parcours musicaux d’univers variés pour mettre leurs talents et expériences aux services des sonorités chaudes et enivrantes de la musique Mandingue.

Vibrations, danse, transe, il invite les auditrices et les auditeurs à découvrir un univers traditionnel imprégné d’influences et de sonorités afro-beat et funk.

▬▬▬▬▬▬

Durée 1h30 · A partir de 8 ans

En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt

Ouvertures des portes 30 minutes avant le début du concert

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

DEMBÉLÉ

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-26T20:30:00 2021-05-26T22:30:00