Démarches alimentaires et développement économique Evénement en ligne, 8 juillet 2021, Bordeaux.

Evénement en ligne, le jeudi 8 juillet à 10:00

Le processus de re-territorialisation de l’agriculture et de l’alimentation engage des changements en matière d’échelle, de systèmes d’approvisionnement et de distribution, de modèle économique, etc. Cela a des conséquences sur les territoires et notamment sur leur développement économique local. En s’inscrivant dans ce processus, les démarches alimentaires territoriales sont vectrices de développement local pour les territoires. Mais comment ? Des démarches alimentaires territoriales vectrices de développement économique —————————————————————————— Depuis mars 2021, Valentine Viallefond travaille aux côtés des territoires et des acteurs économiques sur le potentiel de développement économique des démarches alimentaires et leur rôle auprès des acteurs économiques. Les objectifs de la mission de Valentine sont : * Saisir la place accordée au développement économique dans les démarches alimentaires. Comprendre leurs interactions avec les acteurs et secteurs associés aux activités agricoles et alimentaires du territoire ; * Comprendre les enjeux, freins et attentes en matière de développement économique pour les territoires et les acteurs concernés ; * Analyser et mettre en évidence les potentielles plus-values des démarches alimentaires en matière de développement local ; * Valoriser l’ensemble des acteurs composant les filières, la diversité des modes de commercialisation et la dimension multisectorielle de l’alimentation. [S’inscrire](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHL94eOFlPviyl4b6nvzVkusdV-Y-L9I2joJcBzEKaboW4A/viewform) D’autres ressources sur le sujet ——————————– L’équipe de PQN-A a abordé à plusieurs reprises les enjeux de circuits et filières économiques. Ce fut notamment le cas avec : * l’organisation d’un cycle de deux webinaires en novembre et décembre 2020 intitulé « La place de l’agriculture et de l’alimentation dans l’économie des territoires ». [Retrouvez les synthèses](https://pqn-a.fr/retour-sur-les-ateliers-web-sur-la-place-de-lagriculture-et-lalimentation-dans-leconomie-des-territoires/) pour le webinaire “Acculturation” et les ateliers de “Passage à l’action”. * l’organisation, en octobre et novembre 2019, d’une rencontre double nord-sud sur la thématique « Filières alimentaires et économie du territoire ». [Voir la synthèse](https://pqn-a.fr/retour-sur-les-rencontres-filieres-alimentaires-et-economie-du-territoire/).

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine vous invite à échanger sur les questions de démarches alimentaires et de développement économique.

