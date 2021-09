La Celle Saint Cloud Eglise saint Pierre saint Paul La Celle-Saint-Cloud, Yvelines Délires des Lyres Eglise saint Pierre saint Paul La Celle Saint Cloud Catégories d’évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines

Délires des Lyres Eglise saint Pierre saint Paul, 1 octobre 2021, La Celle Saint Cloud. Délires des Lyres

Eglise saint Pierre saint Paul, le vendredi 1 octobre à 20:30

Francisco Mañalich et Marco Horvat font partie de ces très rares interprètes contemporains à avoir repris le flambeau de cette tradition du chant sur l’instrument. Marco Horvat la pratique depuis des années en s’accompagnant au théorbe, au luth, ou à la lira. Francisco Mañalich l’a développée de manière très originale sur la basse de viole, instrument que l’on disait au XVIIe siècle propre à s’accompagner soi-même, ce que personne à ce jour n’avait jamais tenté. Ces deux musiciens aux voix et aux instruments parfaitement complémentaires devaient donc se rencontrer pour monter ensemble un programme à leur mesure, où les nombreuses combinaisons de voix et d’instruments qu’ils sont susceptibles de créer trouveraient un répertoire à servir. Musiques de : Gabriel bataille, François Campion, Thomas Campion, Bellerofonte Castaldi, Charles Dufaut, Dubuisson, Antoine Forqueray, Tobias Hume, Charles Hurel, Sébastien Le Camus, Carlo Milanuzzi, Alessandro Piccinini, Henry Purcell

https://www.festik.net/#s:baladines%20automnales

Ensemble Faenza Eglise saint Pierre saint Paul 2, place de l’église La Celle Saint Cloud Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Celle-Saint-Cloud, Yvelines Autres Lieu Eglise saint Pierre saint Paul Adresse 2, place de l'église Ville La Celle Saint Cloud lieuville Eglise saint Pierre saint Paul La Celle Saint Cloud