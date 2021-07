Sèvres Villa Beausoleil Château de Meudon Hauts-de-Seine, Sèvres Déjeuner guinguette, le jeudi 22 juillet à 12h Villa Beausoleil Château de Meudon Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le jeudi 22 juillet à 12h : Repas champêtre confectionné par Jean-Luc Reymond, Chef de cuisine de la Villa Beausoleil. Ce déjeuner aux couleurs de l’été sera accompagné par un groupe de Jazz présent tout au long du repas. Un moment de convivialité à partager avec les résidents.

Inscription auprès de l’accueil de la résidence

2021-07-22T12:00:00 2021-07-22T15:00:00

