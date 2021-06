Loupiac Loupiac Gironde, Loupiac Dégustation et randonnée pédestre au château du Cros Loupiac Loupiac Catégories d’évènement: Gironde

Loupiac

Dégustation et randonnée pédestre au château du Cros Loupiac, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Loupiac. Dégustation et randonnée pédestre au château du Cros 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Loupiac Gironde Loupiac Dégustation et randonnée à travers le vignoble jusqu'au château du Cros du XIIème siècle. Point de vue imprenable sur la vallée de la Garonne. +33 055662993 Château du Cros dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Loupiac Autres Lieu Loupiac Adresse Ville Loupiac lieuville 44.60997#-0.29851