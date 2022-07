Dégustation « Découverte de la Bourgogne » Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Dégustation « Découverte de la Bourgogne » Autun, 11 août 2022, Autun. Dégustation « Découverte de la Bourgogne »

Cave Laly – 14 rue de la Grange Vertu Autun Saône-et-Loire

2022-08-11 19:15:00 – 2022-08-11 21:15:00 Autun

Saône-et-Loire EUR 40 40 Découvrir les spécificités du terroir bourguignon à travers une sélection d’appellations. Une mise en lumière des richesses de notre vignoble de Bourgogne qui ont fait sa renommée. Accompagnement: pains traditionnels

Nombre de vins: 6

Date: jeudi 11 août 2022

Horaire: 19h15 – 21h15

Tarif: 40€ TTC par personne

Lieu: Cave Laly – 14 rue de la Grange Vertu à Autun CONDITIONS:

laurinecaron@vins-laly.com +33 3 85 52 24 83

Nombre de vins: 6

Date: jeudi 11 août 2022

Horaire: 19h15 – 21h15

Tarif: 40€ TTC par personne

Lieu: Cave Laly – 14 rue de la Grange Vertu à Autun CONDITIONS:

L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de place est limité. Pour avoir lieu, chaque dégustation devra compter un minimum de 10 participants. Si ce minimum n’est pas atteint au moment de la clôture des inscriptions, celle-ci sera annulée et les inscrits intégralement remboursés. Aucun dommages et intérêts supplémentaires ne pourront être accordés. L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient avant la clôture des inscriptions (4 jours avant la dégustation). Vous pouvez demander le détail des vins proposés en contactant la Cave. Cependant, à tout moment, nous avons la possibilité de modifier un ou plusieurs vins programmés, en fonction du stock et de l’expression du vin au moment de la dégustation. Dans ce cas, le remplacement se fait par un vin de qualité équivalente. Chaque prestation débute par une présentation (liée à la thématique) d’au moins 30 minutes. Chaque vin est commenté au moment de son service. S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl de vin par qualité. Autun

