Gavrelle Les Fermiers de l'Artois Gavrelle, Pas-de-Calais Dégustation de bières Les Fermiers de l’Artois Gavrelle Catégories d’évènement: Gavrelle

Pas-de-Calais

Dégustation de bières Les Fermiers de l’Artois, 19 juin 2021-19 juin 2021, Gavrelle. Dégustation de bières

Les Fermiers de l’Artois, le samedi 19 juin à 10:00

Mathieu Glorian est paysan-malteur-brasseur, associé du magasin de producteur les Fermiers de l’Artois, et vous propose de venir goûter ses bières fermières bio, et découvrir son métier si particulier !

Accès libre

Venez déguster des bières fermières bio, et discuter du métier de paysans-malteur-brasseur ! Les Fermiers de l’Artois 1 bis rue de Rœux 62580 Gavrelle Gavrelle Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gavrelle, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Fermiers de l'Artois Adresse 1 bis rue de Rœux 62580 Gavrelle Ville Gavrelle lieuville Les Fermiers de l'Artois Gavrelle