Dégustation autour des vendanges Beaune, 15 septembre 2021, Beaune.

Dégustation autour des vendanges 2021-09-15 10:00:00 – 2021-09-25 10:00:00 Domaine Besancenot 78 Rue du Faubourg Saint-nicolas

Beaune Côte-d’Or

Visite de la cuverie et explication de la vinification avec réalisation du travail

Arrivée de la vendange, tri automatisée et analyses des jus.

Visite des vignes en TUC TUC

Dégustation de 6 vins ( 3 blancs /3 rouges)

Avec planche de charcuterie et gougères

Fin de la visite vers 12h30

contact@domaine-besancenot.fr +33 3 80 22 18 76 http://www.domaine-besancenot.fr/

Visite de la cuverie et explication de la vinification avec réalisation du travail

Arrivée de la vendange, tri automatisée et analyses des jus.

Visite des vignes en TUC TUC

Dégustation de 6 vins ( 3 blancs /3 rouges)

Avec planche de charcuterie et gougères

Fin de la visite vers 12h30

dernière mise à jour : 2021-08-30 par