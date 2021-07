DEGUSTATION 100% LIN Doudeville, 14 août 2021-14 août 2021, Doudeville.

Doudeville Seine-Maritime

Le lin dans l’assiette vous connaissez ? A Doudeville, Capitale du Lin, le lin se décline à toutes les sauces… dans le pain, dans la charcuterie, dans le fromage, mais aussi dans l’huile les biscuits la bière… Pour un moment gourmand et convivial, venez prendre part à la dégustation proposé par l’épicerie fine LA PLACE DES DELICES.

La culture du lin et ses vertus sur la santé n’auront plus de secret pour vous.

raulicthibaud@gmail.com +33 6 13 52 52 07

