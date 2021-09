+DEFIRN – BALADE LITTERAIRE AVEC MICHEL MOATTI Frontignan, 2 octobre 2021, Frontignan.

+DEFIRN – BALADE LITTERAIRE AVEC MICHEL MOATTI 2021-10-02 15:30:00 15:30:00 – 2021-10-02 17:30:00 17:30:00

Frontignan Hérault Frontignan

Alors que le week-end du Festival International du Roman Noir / FIRN, du 10 au 12 septembre, vient de s’achever, la 24e édition se prolonge jusqu’à la fin de l’année avec de nombreux rendez-vous. Profitez d’une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un.e auteur.e et un territoire : partez en balade littéraire sur le bassin de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment. À pied, en vélo, dans les vignes ou au bord des étangs, dans la garrigue ou sur des friches industrielles, embarquez pour une promenade de quelques kilomètres, ponctuée de lectures par les auteur.e.s puis d’une dégustation des produits du terroir et d’une séance de dédicaces. Des rencontres exclusives et ouvertes à tou.te.s à ne pas manquer !

Les faits : Balade littéraire pédestre de plusieurs centaines de mètres dans les recoins de la médiathèque départementale Pierresvives, à Montpellier.

Le lieu : « Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes ». C’est inspiré de cette citation de François Rabelais que le Département de l’Hérault ouvre en septembre 2012 un nouvel équipement public au Nord-Ouest de Montpellier : pierresvives, un domaine départemental qui rassemble deux missions majeures du Département : la mémoire avec les Archives départementales et la lecture publique avec la Médiathèque départementale. A cela s’ajoute le sport pour tous avec la maison départementale des sports Nelson Mandela. Le bâtiment, vaisseau de béton et de verre de 195m de long et 24m de haut, déploie sur 26.000 m² de multiples espaces publics qui sont autant de voyages dans l’univers de l’architecte Zaha Hadid (1ère femme lauréate du prix Pritzker en 2014), entrelacs de lignes tendues et de courbes, d’angles aigus et de plans superposés, qui donnent à ses créations complexité, légèreté et mouvement.

Le coupable : Michel Moatti est né en 1958 à Bouttencourt (Picardie). Il a été journaliste et notamment correspondant à Londres. Titulaire d’un doctorat en sociologie et d’une licence en sciences politiques, il est maître de conférences en sociologie à Montpellier, spécialiste des questions sur les médias, l’opinion publique et la violence sur Internet. Il a été récompensé du prix du Meilleur roman francophone au festival Polar à Cognac 2017 pour Tu n’auras pas peur. Son premier roman, Retour à Whitechapel (Hervé Chopin, 2013 – Pocket 2014 – Grands détectives 10/18 2016), est considéré comme l’enquête la plus aboutie sur Jack l’Eventreur, l’un des premiers tueurs en série médiatisés, présumé coupable d’au moins cinq meurtres de femmes et de multiples agressions en 1888 dans le quartier populaire de Whitechapel, à Londres. Il est également l’auteur de plusieurs autres romans noirs où la violence faite aux femmes et le rapport à l’Histoire restent des thèmes récurrents. L’un des derniers, Un ami de la famille – Rapport sur Nordahl L., a vu sa parution repoussée à la demande des avocats de Nordahl Lelandais, mis en examen dans l’affaire Maëlys.

Les preuves : « Je repense aux premiers éléments que j’ai découverts à la bibliothèque d’Aldgate East. Une chose me frappe. Après le meurtre de maman, on dirait que Jack l’Eventreur se dissout, comme un sucre dans de l’eau. Passé ces heures au cours desquelles il s’est « occupé » de ma mère, plus rien, ou presque. Comme lorsque le rideau tombe à la fin du dernier acte, tout était dit. Plus rien. Des auditions de témoins, des interrogatoires de suspects, écartés les uns après les autres. Des pistes, des suppositions, des hypothèses vite levées puis remplacées par de nouvelles. » (Retour à Whitechapel, Hervé Chopin 2013).

Les libraires partenaires du FIRN – ici la librairie coopérative La Cavale – se déplacent et seront à vos côtés lors de ces rencontres pour faciliter dédicaces et achats de livres. Le FIRN est organisé dans le cadre des normes sanitaires en vigueur, merci de nous aider à les respecter. Pass sanitaire et port du masque nécessaires dès l’entrée du site.

En partenariat avec la médiathèque départementale PierresVives.

+ d’infos : www.firn-frontignan.fr

Samedi 2 octobre 2021, 15h30 , médiathèque départementale Pierresvives (Montpellier)

Entrée libre, sur réservation

Réservations sur www.frontignan-tourisme.com dans “ma billetterie”.

Insolite : Une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un auteur et un territoire : partez en balade littéraire avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment.

Vous embarquez pour une promenade ponctuée de lectures par l’auteur Michel Moatti.

Samedi 2 octobre 2021, 15h30 , médiathèque départementale Pierresvives (Montpellier)

Alors que le week-end du Festival International du Roman Noir / FIRN, du 10 au 12 septembre, vient de s’achever, la 24e édition se prolonge jusqu’à la fin de l’année avec de nombreux rendez-vous. Profitez d’une nouvelle façon, exceptionnelle et intime, de rencontrer une œuvre, un.e auteur.e et un territoire : partez en balade littéraire sur le bassin de Thau avec les meilleur.e.s romancier.e.s du moment. À pied, en vélo, dans les vignes ou au bord des étangs, dans la garrigue ou sur des friches industrielles, embarquez pour une promenade de quelques kilomètres, ponctuée de lectures par les auteur.e.s puis d’une dégustation des produits du terroir et d’une séance de dédicaces. Des rencontres exclusives et ouvertes à tou.te.s à ne pas manquer !

Les faits : Balade littéraire pédestre de plusieurs centaines de mètres dans les recoins de la médiathèque départementale Pierresvives, à Montpellier.

Le lieu : « Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes ». C’est inspiré de cette citation de François Rabelais que le Département de l’Hérault ouvre en septembre 2012 un nouvel équipement public au Nord-Ouest de Montpellier : pierresvives, un domaine départemental qui rassemble deux missions majeures du Département : la mémoire avec les Archives départementales et la lecture publique avec la Médiathèque départementale. A cela s’ajoute le sport pour tous avec la maison départementale des sports Nelson Mandela. Le bâtiment, vaisseau de béton et de verre de 195m de long et 24m de haut, déploie sur 26.000 m² de multiples espaces publics qui sont autant de voyages dans l’univers de l’architecte Zaha Hadid (1ère femme lauréate du prix Pritzker en 2014), entrelacs de lignes tendues et de courbes, d’angles aigus et de plans superposés, qui donnent à ses créations complexité, légèreté et mouvement.

Le coupable : Michel Moatti est né en 1958 à Bouttencourt (Picardie). Il a été journaliste et notamment correspondant à Londres. Titulaire d’un doctorat en sociologie et d’une licence en sciences politiques, il est maître de conférences en sociologie à Montpellier, spécialiste des questions sur les médias, l’opinion publique et la violence sur Internet. Il a été récompensé du prix du Meilleur roman francophone au festival Polar à Cognac 2017 pour Tu n’auras pas peur. Son premier roman, Retour à Whitechapel (Hervé Chopin, 2013 – Pocket 2014 – Grands détectives 10/18 2016), est considéré comme l’enquête la plus aboutie sur Jack l’Eventreur, l’un des premiers tueurs en série médiatisés, présumé coupable d’au moins cinq meurtres de femmes et de multiples agressions en 1888 dans le quartier populaire de Whitechapel, à Londres. Il est également l’auteur de plusieurs autres romans noirs où la violence faite aux femmes et le rapport à l’Histoire restent des thèmes récurrents. L’un des derniers, Un ami de la famille – Rapport sur Nordahl L., a vu sa parution repoussée à la demande des avocats de Nordahl Lelandais, mis en examen dans l’affaire Maëlys.

Les preuves : « Je repense aux premiers éléments que j’ai découverts à la bibliothèque d’Aldgate East. Une chose me frappe. Après le meurtre de maman, on dirait que Jack l’Eventreur se dissout, comme un sucre dans de l’eau. Passé ces heures au cours desquelles il s’est « occupé » de ma mère, plus rien, ou presque. Comme lorsque le rideau tombe à la fin du dernier acte, tout était dit. Plus rien. Des auditions de témoins, des interrogatoires de suspects, écartés les uns après les autres. Des pistes, des suppositions, des hypothèses vite levées puis remplacées par de nouvelles. » (Retour à Whitechapel, Hervé Chopin 2013).

Les libraires partenaires du FIRN – ici la librairie coopérative La Cavale – se déplacent et seront à vos côtés lors de ces rencontres pour faciliter dédicaces et achats de livres. Le FIRN est organisé dans le cadre des normes sanitaires en vigueur, merci de nous aider à les respecter. Pass sanitaire et port du masque nécessaires dès l’entrée du site.

En partenariat avec la médiathèque départementale PierresVives.

+ d’infos : www.firn-frontignan.fr

Samedi 2 octobre 2021, 15h30 , médiathèque départementale Pierresvives (Montpellier)

Entrée libre, sur réservation

Réservations sur www.frontignan-tourisme.com dans “ma billetterie”.

©-2021-ANNESI-otfrontignan

dernière mise à jour : 2021-09-23 par OT FRONTIGNAN