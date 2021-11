Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Le Saint Patron des Lorrains défilera dans les rues de la ville pour le plaisir des grands et des enfants.

Venez assister à la magie de cette parade

Départ de la rue de Foucharupt, arrivée au pied de la Cathédrale. +33 3 29 52 66 66 http://www.saint-die.eu/ Saint-Dié info

