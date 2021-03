Défi #Nettoie ton km Dans toute la ville, 17 avril 2021-17 avril 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Les associations Ascq in Love et APC (Association pour la Promotion de la Citoyenneté) proposent à chacun de participer au challenge « Nettoie ton km », samedi 17 et le dimanche 18 avril 2021.** Saviez-vous que 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans, soit l’équivalent d’un camion poubelle par minute… Le printemps nous invite à sortir davantage autour de chez nous, profitons-en pour prendre soin de notre planète et nous sensibiliser à la réduction des déchets en rejoignant ce challenge ludique ! Il suffit d’une paire de baskets, d’un sac poubelle, d’une paire de gants et c’est parti ! Prêts à relever le défi ? Postez une photo de vous avec votre butin sur les réseaux avec le * hastag #Nettoietonkm ou * par mail [contact@apcvilleneuvedascq.fr](mailto:contact@apcvilleneuvedascq.fr). Peut-être ferez-vous des découvertes incroyables ?! La plupart du temps notre quartier est propre grâce aux services de la ville, mais nous connaissons tous des recoins qui mériteraient qu’on leur porte intérêt. C’est aussi l’occasion d’une balade ludique avec les enfants… la version écolo d’une chasse aux trésors ! Ce geste simple et individuel, prend tout son sens en étant réalisé collectivement. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous renseigner sur les moyens de réduire individuellement votre impact sur l’environnement. * [Infos](https://www.villeneuvedascq.fr/reduire-ses-dechets)

