Et comme chaque vendredi … c’est le moment de se lâcher ! Allez, on relâche la pression et on vient la boire accompagnés de rythmes endiablés ! LINE UP : ROMAIN PELLEGRIN est l’un de ces nouveaux visages de la scène house / techno française à ne pas manquer. Son single, signé Way Of House (Label de Greg Delon & Joris Delacroix) confirme cette confiance. Actuellement à la tête de divers projets d’envergure, ce jeune artiste de Martigues (13) regorge de promesses et de surprises. — Entrée : 5€ + frais de loc BILLETTERIE : SOON ! _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Les réservations et le port du masque sont obligatoires !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-06-18T18:00:00 2021-06-18T23:00:00