DÉDICACES Samedi 2 octobre de 14 h 30 à 18 h00 au restaurant La Madeleine d'Illiers

Organisées par le tabac-presse de l'Europe.

– Laure Hillerin présentera son dernier livre sorti en septembre "A la recherche de Céleste Albaret" et dédicacera également ses anciens livres comme : "Pour le plaisir et pour le pire", "La comtesse Greffulhe", "La duchesse de Berry".

– Stéphane Heuet, bien connu des islériens, créateur de l'adaptation de l'œuvre de Proust en BD nous fera découvrir le huitième tome et la deuxième intégrale sortis mercredi dernier. Il sera ravi de vous les dédicacer ainsi que les premiers tomes si vous ne les connaissez pas encore. De plus, il nous présentera un très joli coffret contenant 8 dessins format A4 et un carton à dessins original contenant 8 esquisses format A3. Deux objets très réussi : un cadeau idéal !

– Lydie Delanoue, autrice régionale, présentera entre autres : "Pas de deux", "Oxalis et vieilles querelles", "Pépé le Migrant"

– Cyrille Gove, auteur régional, nous parlera de ses livres "Figures troubles en Orléanais" et "Treize défaites silencieuses en Perche-Gouët"

Pour remercier nos hôtes, n'hésitez pas à déguster un café gourmand, un thé ou une infusion.

Gratuit – Consommations recommandées

Laure Hillerin, Lydie Delanoue, Stéphane Heuet et Cyrille Gove dédicaceront leurs ouvrages et vous pourrez déguster un café gourmand, un thé ou une infusion.

Restaurant La Madeleine d’Illiers 13 place de l’église 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir



