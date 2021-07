Saint-Flour Saint-Flour Cantal, Saint-Flour Dédicace et conférence Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Flour

Dédicace et conférence Saint-Flour, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Flour. Dédicace et conférence 2021-07-31 – 2021-07-31 Café associatif « Vents contraires » 8 rue du collège

Saint-Flour Cantal Saint-Flour Le café associatif, en partenariat avec la maison de la presse reçoit Patricia Rochès pour une matinée de dédicaces des ouvrages des éditions « la vache qui lit » et des éditions « la vie du rail » l.heure.venue15@gmail.com +33 6 70 31 72 40 dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saint-Flour Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Flour Adresse Café associatif "Vents contraires" 8 rue du collège Ville Saint-Flour lieuville 45.03406#3.09283