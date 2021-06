Bordeaux Librairie Mollat Bordeaux, Gironde DÉDICACE D’OHAZAR & LAURE GARANCHER Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

DÉDICACE D'OHAZAR & LAURE GARANCHER

Librairie Mollat, le samedi 26 juin à 15:00

>>> Rendez-vous au Corner de la librairie. >>> Retrouvez la bande dessinée : [[https://urlr.me/bgxBT](https://urlr.me/bgxBT)](https://urlr.me/bgxBT) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer les dessinateurs Ohazar et Laure Garancher lors d’une séance de dédicace de la bande dessinée « Faire face : Soignants vs Covid-19 » parue aux éditions The Ink Link. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T18:00:00

