Dédicace d’Eve Cambreleng Librairie Mollat, 23 juin 2021-23 juin 2021, Bordeaux. Dédicace d’Eve Cambreleng

Librairie Mollat, le mercredi 23 juin à 16:00

>>> Rendez-vous au Corner de la librairie. >>> Retrouvez la bande dessinée : [https://cutt.ly/cnx7L0M](https://cutt.ly/cnx7L0M) « A l’intersection du billet de blog, de la bande dessinée, du documentaire et du manifeste militant, cet ouvrage donne à lire la vision d’une jeune auteure sur l’évolution du rôle et de la place des femmes dans la société. Au fil d’une enquête historique et sociologique, elle évoque les grands thèmes du féminisme, déconstruit les préjugés et décrypte les oppressions subies par les femmes. » ©Electre 2021. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Eve Cambreleng lors d’une séance de dédicace de sa bande dessinée « A corps et à cris : la révolution féministe des corps » parue aux Éditions Albin Michel. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T16:00:00 2021-06-23T18:00:00

