Dédicace de Marie LE GALL & Gaël DUPRET à LENN HA DILENN Librairie Lenn ha Dilenn, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vannes.

Librairie Lenn ha Dilenn, le samedi 26 juin à 15:00

Le pitch : _** »La Découverte ou l’ignorance » (de la Bretagne) est un beau livre avec des textes de Marie Le Gall, des photos noir et blanc de Gaël Dupret, une préface de Tri Yann et une introduction de Pascal Jaouen.**_ Présentation du livre : « la Découverte ou l’Ignorance » _ »Nul ne le sait. A chacun, l’âge venu, la découverte ou l’ignorance »_ ©Morvan Lebesque / Tri Yann Cet enfant né en Bretagne et habillé en Breton par ses parents, sera-t-il pour autant Breton demain ? Gaël Dupret est un Breton vivant en France. En août 2017, il revient sur ses terres dans le pays vannetais. Photographe humaniste, en quête d’un travail sur le patrimoine, il découvre la 35e édition des Noces bretonnes à Noyal-Muzillac. Le maire et les habitant.e.s en costumes en sont les acteurs et actrices pour le plus grand plaisir des touristes. De ces photos naîtra une interrogation sur la question qu’est-ce qu’être breton ? La chanson éponyme de Tri Yann « La découverte ou l’Ignorance » resurgit dans son esprit. Son fils Elaïc né en France sera-t-il Breton demain ? Une première exposition photo consacrée aux Noces bretonnes a été inaugurée à Noyal Muzillac en 2020. On la retrouvera à Perroz-Guirec et Moncontour en 2021, à Orvault en 2022, etc. Les photos en noir et blanc de ce beau livre préfacé par Jean Chocun du groupe Tri Yann et introduit par Pascal Jaouen sont accompagnées de courts textes de Marie Le Gall traduits dans les quatre langues parlées en Bretagne aujourd’hui, le français, le breton, le gallo et l’anglais. Les auteurs _**Gaël Dupret**_ Photographe humaniste, Gaël Dupret réalise ses premières photos à 5 ans. A 16 ans, il est pigiste pour la République du Centre. Il reçoit son premier prix photo international en 2017. A 42 ans il franchit le pas et photographie au Leica. Habitué à une écriture photographique très journalistique, La Découverte ou l’Ignorance est son premier travail d’auteur sur la Bretagne. _**Marie Le Gall**_ Marie Le Gall a publié La peine du menuisier (2009), Au bord des grèves (2014) chez Phébus et Mon étrange sœur (2017) chez Grasset. Finaliste du Goncourt du premier roman, elle reçoit le prix Bretagne 2010 et le prix de la ville de Carhaix en 2017. Elle est aussi la coauteure de Doisneau, un œil sur la Bretagne chez Locus-Solus (2018).

entrée libre

Librairie Lenn ha Dilenn 8 rue des chanoines, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



