Dédicace de Denys Ezquerra et visite guidée de la ville Flers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Flers.

Dédicace de Denys Ezquerra et visite guidée de la ville 2021-07-03 10:15:00 10:15:00 – 2021-07-03 12:30:00 12:30:00 Librairie Quartier libre 2 Rue de la Boule

Flers Orne

Après s’être consacré à des cités de la Sarthe et de la Mayenne, l’auteur s’intéresse, dans ce second opus, à celles de l’Orne. Des flâneries sont toujours au programme. Chaque localité se dévoile dans ses particularités et ses attraits au cours d’une promenade accomplie pas à pas. L’ancien professeur de lettres a visité la ville de long en large et a découvert les lieux insolites.

Afin d’illustrer le livre, Hugues Mènes, guide conférencier national, fera découvrir les richesses de notre ville.

Cette visite sera suivie d’une dédicace à la librairie Quartier Libre.

+33 2 33 65 06 75 https://flerstourisme.fr/

