Librairie Mollat, le samedi 10 juillet à 15:00

L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous au Corner de la librairie.

Entrée libre

Venez rencontrer Christophe Cazenove et Philippe Larbier lors d’une séance de dédicace des séries « Les sisters » et « Les petits Mythos » parues aux éditions Bamboo. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T18:00:00

