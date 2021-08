Veigné Veigné (37) Indre-et-Loire, Veigné Dédicace de 2040 : coquelicots et bleuets Veigné (37) Veigné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Veigné (37), le dimanche 26 septembre à 09:30

Au cœur de la société française de 2040, Mahavel, une jeune femme de 20 ans, fait une rencontre qui risque de définitivement bouleverser sa vie. Jour après jour, elle est amenée à se questionner sur son passé, son présent et son avenir, mais aussi à voyager entre sa région natale, la Bretagne, et sa terre d’origine, l’île de la Réunion. À travers un cadre spatio-temporel à la fois historique et futuriste, Mahavel nous emmène à la découverte de son histoire familiale. Des nouvelles technologies à la santé, en passant par l’éducation et l’alimentation, Mahavel fait un bond dans le temps qui nous fait réfléchir et prendre conscience des enjeux majeurs actuels.

Entrée libre avec pass sanitaire

Salon du livre de Veigné Veigné (37) Salle Cassiopée Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T18:30:00

